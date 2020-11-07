Штаб Трампа сформировал спецгруппу по "защите выборов"

Штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа объявил о создании специальной группы по защите выборов. Об этом говорится в его сообщении.

Штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа объявил о создании специальной группы по защите выборов. Об этом говорится в его сообщении.

Ранее Трамп на фоне прогнозов американских СМИ о победе демократа Джо Байдена заявил, что выборы еще не закончены. Он отметил, что с 9 ноября его команда начнет отстаивать в суде свои позиции по результатам выборов