21:16 7 Ноября 2020Политика
Штаб Трампа сформировал спецгруппу по "защите выборов"
Штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа объявил о создании специальной группы по защите выборов. Об этом говорится в его сообщении.
Штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа объявил о создании специальной группы по защите выборов. Об этом говорится в его сообщении.
Ранее Трамп на фоне прогнозов американских СМИ о победе демократа Джо Байдена заявил, что выборы еще не закончены. Он отметил, что с 9 ноября его команда начнет отстаивать в суде свои позиции по результатам выборов