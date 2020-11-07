Муфтий поставил Россию в пример Франции

В России, в отличие от Франции, относятся к приверженцам исламской религии с уважением, заявил первый зампред Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

Первый зампред Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов заявил, что в России, в отличие от Франции, относятся к приверженцам исламской религии с уважением. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он напомнил о встрече президента России Владимира Путина с лидерами религиозных объединений, которая состоялась 4 ноября — в День народного единства.

«Властям Франции в качестве примера хочу привести встречу президента Путина с главами религиозных объединений. Было приятно услышать от него цитаты из священных писаний, которые говорят о братстве, уважении и любви друг к другу. Еще раз мы продемонстрировали единство в нашем многонациональном обществе», — сказал Аббясов.

Вместе с тем, мусульмане России осуждают позицию руководства Франции, которые, говоря о свободе слова, забыли слова известного французского философа.

«Вольтер сказал, что любая свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого», — напомнил муфтий.

Комментируя волну терактов в Европе, собеседник издания заметил, что Коран призывает на любое зло отвечать исключительно добром. С этой точки зрения произошедшие атаки недопустимы. Никакие карикатуры не могут оправдать убийство человека, подчеркнул Аббясов. Насилие противоречит духу ислама.

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эмманюэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан с ножом. Погибли три человека. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после того, как в пригороде Парижа молодой экстремист Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе. Нападавшего застрелили полицейские.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». Лидер страны также заявил о «кризисе ислама».