"Из запоя вышел, в сознание не пришел": в Сети осадили Порошенко

Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о российском лидере Владимире Путине.

Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о российском лидере Владимире Путине.

Ранее украинский политик заявил, что президент России является "врагом" для обоих кандидатов в президенты США. Исходя из этого, считает Порошенко, не важно, кто одержит победу в президентской гонке в США. Он также отметил, что любой из кандидатов является "другом Украины". Экс-президент также выразил надежду на то, что новый американский лидер выделит украинской стороне "оружие, финансирование и новый пакет акций".

Российские пользователи быстро привели в чувства Петра Порошенко.

"Из запоя вышел, в сознание не пришел", — пишет один из пользователей соцсети.

"Помню, как он Трампа поливал, а потом все сделали вид, что ничего не было", — указывает комментатор skachedubov77.

Всеобщие американские выборы состоялись в США 3 ноября.