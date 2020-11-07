Вассерман оценил вероятность распада США по примеру СССР

Публицист, политический консультант Анатолий Вассерман считает, что до серьезной гражданской войны дело не дойдет, хотя бы по тому, что у республиканцев шансов на победу будет значительно больше.

Последние избирательные бюллетени подсчитывают на выборах президента США. Пока по цифрам кандидат от Демпартии Джо Байден опережает действующего главу республиканца Дональда Трампа. Однако последний обвиняет штаб оппонента в фальсификациях, связанных с почтовым голосованием, и грозит судом. При этом граждане США во всю готовятся к уличным беспорядкам: окна магазинов в городах заколачивают фанерными листами, жители скупают оружие.

Публицист, политический консультант Анатолий Вассерман считает, что до серьезной гражданской войны дело не дойдет, хотя бы по тому, что у республиканцев шансов на победу будет значительно больше. Традиционно, среди сторонников Республиканской партии уровень владения оружием куда выше, чем среди демократов. Речь идет не только о закупке оружия, но и об умении им пользоваться, уточняет эксперт.

Кроме того, полицейские силы, включая национальную гвардию, также едва ли выступят на стороне Демократической партии. Вассерман в интервью ОСН напомнил, что еще в мае, в самом начале протестов Black Lives Matter (BLM) после гибели Джорджа Флойда, губернаторы-демократы ряда штатов отказывались отдавать полиции приказ о пресечении беспорядков.

«Так же, как, скажем, Горбачев не мог арестовать Ельцина, Кравчука и Шушкевича, потому что он до того уже кувырсот швернадцать раз что силовики действовали без его ведома. И соответственно, силовики прекрасно понимали, что, если они сделают что-то по приказу Горбачева, потом он первый от них отречется. [Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич — лидеры России, Украины и Белоруссии, которые в 1991 году подписали в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР — прим. ред.]», — объяснил Вассерман.

По словам публициста, американские силовики сейчас находятся примерно в таком же положении в тех штатах, которыми руководят демократы.

«Поэтому разница между силами сторон настолько велика, что до большой войны не дойдет», — уверен эксперт.

Ранее действующий президент США заявил, что выборы главы страны «еще не закончились». Также Трамп добавил, что Байден официально не утвержден победителем выборов ни в одном из американских штатов. По его словам, только законные голоса избирателей решают, кто избран лидером страны.

Избирательная система в Соединенных Штатах предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор президента возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в Конгрессе США. В президентской гонке выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате. Однако обязывающего их к этому закона нет.