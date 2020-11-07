Спецпредставитель США по Сирии заявил об уходе в отставку

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал нескольким официальным лицам в Европе и арабских странах об уходе в отставку.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал нескольким официальным лицам в Европе и арабских странах об уходе в отставку.

Уточняется, что новым специальным представителем США станет Джоэль Рейберн, пишет ФАН.

Джеффри занял должность американского спецпредставителя по Сирии летом 2018 года при президенте США Дональде Трампе. Отмечается, что он внес существенный вклад в формирование политики США в Сирии. Джеффри делал все для расширения санкций в отношении Дамаска, добивался введения "акта Цезаря" и препятствовал нормализации отношений между сирийским правительством и государствами Европы и арабского мира.

Помимо этого, Джеффри выразил уверенность, что нынешняя американская политика в Сирии "будет продолжаться вне зависимости от исхода выборов".