Жители Триполи рассказали о нехватке топлива и пробках рядом с бензоколонками.

Жители Триполи рассказали о нехватке топлива и пробках рядом с бензоколонками.

Фотографии очевидцев опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН). Автомобили, направляющиеся к заправкам, выстроились в очереди.

Факты говорят о нарушении Правительством национального согласия (ПНС) Ливии соглашений. Согласно договоренностям, с большинства ливийских месторождений сняли статус "форс-мажора". Разрешение на функционирование объектов подтвердила Национальная нефтяная корпорация (ННК).

Проблемы с покупкой бензина не должны были образоваться, а значит, их создали искусственно. ПНС перепродает топливо третьим лицам, а полученные деньги тратит по своему усмотрению. Вырученные средства обеспечивают бандитов иностранными наемниками и турецким вооружением.