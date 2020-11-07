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20:23   7 Ноября 2020
Политика

Возобновление нефтедобычи в Ливии не решило проблем жителей Триполи

Возобновление нефтедобычи в Ливии не решило проблем жителей Триполи

Жители Триполи рассказали о нехватке топлива и пробках рядом с бензоколонками.

Фотографии очевидцев опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН). Автомобили, направляющиеся к заправкам, выстроились в очереди.

Факты говорят о нарушении Правительством национального согласия (ПНС) Ливии соглашений. Согласно договоренностям, с большинства ливийских месторождений сняли статус "форс-мажора". Разрешение на функционирование объектов подтвердила Национальная нефтяная корпорация (ННК).

Проблемы с покупкой бензина не должны были образоваться, а значит, их создали искусственно. ПНС перепродает топливо третьим лицам, а полученные деньги тратит по своему усмотрению. Вырученные средства обеспечивают бандитов иностранными наемниками и турецким вооружением.

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#ливия #бензин #пнс

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