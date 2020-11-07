Обращение Гордона к Зеленскому: Украина находится на грани катастрофы

Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон призвал лидера страны Владимира Зеленского создать «правительство национального спасения», пока Украину не накрыла катастрофа

Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон призвал лидера страны Владимира Зеленского создать «правительство национального спасения», пока Украину не накрыла катастрофа. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я приверженец идеи создания правительства национального спасения. Речь уже идет о национальном спасении», — заявил журналист.

По мнению Гордона, различные политические силы разделяют украинское общество. Однако вместо этого ее надо «сшивать», и делать это с помощью нового руководства страны.

Журналист обратил внимание на итоги выборов в регионах и сделал вывод, что гражданам Украины надоели «некомпетентность, пустозвонство и вранье» людей, которые ими управляют.

«Надоело, что у руководства страны и регионов оказались люди, которые являются профессиональными лузерами, не имеют профессиональной подготовки и не понимают, что делать и с регионами, и со страной», — убежден он.

Гордон призвал Зеленского создать правительство национального спасения в самые короткие сроки. Он также считает, что закон о люстрации, принятый президентом, необходимо отменить, чтобы собрать команду настоящих профессионалов.

«Нужно собрать всех живых шевелящихся профессионалов. Всех, кто есть. Тигипко, Яценюк, Гройсман… должны сегодня занять посты в новом правительстве. Мальчики с полусумасшедшими глазами должны оставаться в прошлом» — заключил журналист.

Напомним, на Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд (КСУ) на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Национальная антикоррупционная прокуратура (НАПК) во исполнение решения КСУ закрыла доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.

Европейский союз выразил обеспокоенность решением КСУ и пригрозил отменой безвизового режима.