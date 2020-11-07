Неизвестный зарезал на улице в Кривом Роге двух человек

Поножовщина произошла на одной из улиц украинского города Кривой Рог. Неизвестный набросился с ножом на прохожих, убив двоих и восьмерых ранив.

Поножовщина произошла на одной из улиц украинского города Кривой Рог. Неизвестный набросился с ножом на прохожих, убив двоих и восьмерых ранив.

Десять человек стали жертвами нападения неизвестного с ножом в Кривом Роге. Среди восьми раненых есть ученик младшего класса. Полиция задержала нападавшего и начала дознание.