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20:19   7 Ноября 2020
Происшествия

Неизвестный зарезал на улице в Кривом Роге двух человек

Неизвестный зарезал на улице в Кривом Роге двух человек

Поножовщина произошла на одной из улиц украинского города Кривой Рог. Неизвестный набросился с ножом на прохожих, убив двоих и восьмерых ранив.

Десять человек стали жертвами нападения неизвестного с ножом в Кривом Роге. Среди восьми раненых есть ученик младшего класса. Полиция задержала нападавшего и начала дознание.

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#кривой рог #поножовщиа #резня на улице

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