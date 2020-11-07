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20:12   7 Ноября 2020
Политика

Трамп не успокоится, пока его сограждане не получат честный подсчет голосов

Трамп не успокоится, пока его сограждане не получат честный подсчет голосов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен успокаиваться, пока жители Америки не получат честного подсчета голосов. Такое сообщение появилось в Сети.

Дональд Трамп высказался о выборах главы государства. По словам президента, его сограждане заслуживают честного подсчета голосов. Американский лидер не успокоится, пока этого не произойдет. Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден преждевременно объявил о своей победе на выборах.

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