20:12 7 Ноября 2020Политика
Трамп не успокоится, пока его сограждане не получат честный подсчет голосов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен успокаиваться, пока жители Америки не получат честного подсчета голосов. Такое сообщение появилось в Сети.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен успокаиваться, пока жители Америки не получат честного подсчета голосов. Такое сообщение появилось в Сети.
Дональд Трамп высказался о выборах главы государства. По словам президента, его сограждане заслуживают честного подсчета голосов. Американский лидер не успокоится, пока этого не произойдет. Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден преждевременно объявил о своей победе на выборах.