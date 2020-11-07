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20:01   7 Ноября 2020
Политика

Трамп обвинил Байдена в поспешных заявлениях о победе на выборах

Трамп обвинил Байдена в поспешных заявлениях о победе на выборах

Штаб действующего президента США Дональда Трампа прокомментировал преждевременные заявления демократа Джо Байдена о победе на выборах главы государства. Об этом пишут СМИ.

Дональд Трамп обвинил своего соперника Джо Байдена в поспешных заявлениях о победе на выборах президента США. По словам Трампа, демократ не выигрывает ни в одном из штатов, не говоря о конкурентных. Законные голоса, а не СМИ решают, кого избрали на пост президента страны, подчеркнул Трамп.

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