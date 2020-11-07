Китай становится последней надеждой для прибалтийских портов после ухода РФ

Исполнительный директор «Балтийского форума» Александр Васильев назвал перспективы отрасли прибалтйиских грузоперевозок «весьма туманными».

Исполнительный директор «Балтийского форума» Александр Васильев назвал перспективы отрасли грузоперевозок Латвии «весьма туманными». В беседе с издание Baltnews он также рассказал, как можно спасти латвийский транзит.

«Здесь есть две составляющие: экономическая и политическая. Экономическая говорит о том, что в бизнесе одна из главных целей — избавиться от посредников, и в данном случае, переводя грузы из и в Россию, это лучше делать напрямую, а не через балтийские страны», – сказал Васильев

Балтийские страны долгое время пользовались своим уникальным положением: их порты отличались современным оборудованием, имели хороший резерв перегрузки с запасом в несколько раз. Кроме того, в Прибалтике были четко отработаны все логистические цепочки, отметил эксперт. Именно поэтому даже в самые сложные моменты автозаводы, расположенные в Ленинградской области, пользовались доставкой через Ригу и Таллин.

Со временем Россия построила свои порты в Ленобласти. По мере решения транспортных проблем и по мере того, как быстро Москва сможет перегружать поступающие объемы на сухопутный транспорт, она начнет увеличивать использование транспортных возможностей, считает эксперт.

«Это естественный процесс, и с этим надо считаться. В данном случае с момента завершения строительства хорошего шоссейного сообщения "Петербург – Москва", постепенного решения ж/д сообщения, этот естественный процесс будет сокращать грузопоток через латвийские порты», — комментирует Васильев.

При этом остается возможность перегружать специфические товары, которые не сможет быстро переработать транзитная отрасль России. Этим и могут воспользоваться порты в странах Балтии, в том числе Рига, Вентспилс и Лиепая. Васильев рассказал о перспективной возможности существенно нарастить объемы транзита, если решатся вопросы, в том числе, политического характера.

«Если отношения между странами Балтии и РФ улучшатся, то этот проект может быть реализован. В данном случае идет речь о большом объеме грузов, которые через Россию транзитом поступают с Дальнего Востока, в первую очередь, из Китая. Не секрет, что прямой путь из Китая через Россию, а возможно, будет дорогой через Казахстан, идет через Белоруссию», — сказал эксперт.

Белоруссия не просто так развивала сложившуюся логистическую цепочку. Кроме того, у республики есть хороший логистический центр под Минском для всех грузов, которые направляются в Европу. Эксперт надеется, что Белоруссии удастся решить внутриполитические вопросы. Нестабильность, которая сейчас существует в стране, пока не несет опасности для транзитной отрасли Латвии, отмечает Васильев.

«Но призывы о всеобщей забастовке транспортников и железнодорожников говорит о том, что ситуация может накалиться, обостриться, и возникнут проблемы с этим прямым потоком грузов, который идет из Дальнего Востока, стран СНГ и России, напрямую в Европу», – заключил собеседник издания.

В сентябре республики Балтии запретили въезд ряду официальных лиц Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Лидер страны в ответ заявил, что не будет бороться за то, чтобы его пустили в Прибалтику. Он пообещал решить проблему экономически, переориентируя транзит на Россию. Позже Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова рассмотреть строительство морского терминала в Ленобласти.