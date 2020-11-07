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19:54   7 Ноября 2020
Политика

Трамп: выборы президента США "еще не закончились"

Трамп: выборы президента США "еще не закончились"

Президентские выборы в Соединенных Штатах "еще не закончились". Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, президент США добавил, что намерен отстаивать свои позиции по итогам выборов главы государства в суде. По его словам, всем известно, почему кандидат на президентских выборах в США Джо Байден спешит выдать себя победителем. Он объяснил, что это происходит потому, что штаб Байдена не хочет, чтобы правда раскрылась.

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#сша #выборы #трамп

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