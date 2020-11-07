Названы шесть сценариев возможного краха США, которые существовали еще задолго до президентской гонки.

Названы шесть сценариев возможного краха США, которые существовали еще задолго до президентской гонки.

Так, в 1996 году военный аналитик США Томас Читтам в своей книге описал, что Америка в будущем может распасться на анклавы. В начале 2000-х годов норвежский ученый Йохан Галтунг не исключил, что в 2020 году США распадется в принципе, процесс будет длиться около пяти лет.

Болгарская прорицательница Ванга говорила, что 44-м главой Белого дома станет "черный человек", который будет последним президентом США из-за острого экономического кризиса. Пастырь Давид Вилкерсон предсказывал, что Америка будет уничтожена пожарами и беспорядками протестующих.

Оккультист и предсказатель Эдгар Кейси был уверен, что в Америке произойдет государственный переворот, а президентом станет представитель элиты. Пророк Василий Немчин в XV веке говорил, что большие проблемы в США начнутся, когда страной будет управлять "черный человек".