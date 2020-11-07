Погибший в авиакатастрофе звезда НТВ публиковал последнее видео с самолетом

Ведущий ток-шоу "ДНК" на канале НТВ Александр Колтовой опубликовал последнее видео с самолетом, передает ФАН.

Ведущий ток-шоу "ДНК" на канале НТВ Александр Колтовой опубликовал последнее видео с самолетом, передает ФАН.

Колтовой подробно рассказывал в ролике подписчикам об очередном полете, который он осуществил за пять дней до трагической гибели в Томилине. Ведущий заявлял, что полеты на малых высотах над водой — это самое захватывающее для него.

Авиакатастрофа произошла утром 7 ноября недалеко от поселка Томилино в Подмосковье. Легкомоторный самолет Cessna с двумя людьми на борту разбился во время жесткой посадки. Оба человека погибли. Ими оказались Колтовой и его супруга.

Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты работали на месте крушения, передает канал "360".