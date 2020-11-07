Трамп победит на выборах президента США, если произойдет пересчет голосов

Обработка бюллетеней, которая отделит основную массу голосов от поданных после 3 ноября, позволит Трампу победить на выборах в ряде штатов. Об этом рассказал политолог Борис Рожин.

Обработка бюллетеней, которая отделит основную массу голосов от поданных после 3 ноября, позволит Трампу победить на выборах в ряде штатов. Об этом рассказал политолог Борис Рожин.

В США идет подсчет результатов голосования. На пост президента страны претендуют действующий глава государства Дональд Трамп и его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден. Команда президента США обвиняет демократов в фальсификациях результатов голосования. Верховный суд принял решение о разделении бюллетеней, сообщает Рожин. Если голоса, которые поступили после 3 ноября, не будут засчитаны, это поможет Трампу повторно занять президентское кресло.

Определение президента США может затянуться до конца ноября, если не позднее. Несмотря на то, что демократы игнорируют решение Верховного суда, орган состоит из республиканцев. В случае поражения, Трамп сможет обжаловать итоги голосования, пишет Федеральное агентство новостей.