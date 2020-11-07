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19:15   7 Ноября 2020
Происшествия

Стали известны мотивы подозреваемого в нападении на священника в Лионе

Стали известны мотивы подозреваемого в нападении на священника в Лионе

Мужчина, подозреваемый в нападении на священника, заявил, что пошел на преступление из-за супружеской измены, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержанный французскими правоохранителями мужчина дал показания по делу о нападении на священнослужителя в Лионе. По его словам, причиной конфликта стала супружеская измена. Мужчина считал, что его супруга изменила ему с настоятелем православной церкви.

Священник, ставший жертвой нападения, также прокомментировал случившееся с ним. Он подтвердил версию, связанную с супружеской изменой, и заявил, что жена предполагаемого злоумышленника была одной из его любовниц. Супруга подозреваемого в нападении также подтвердила данную информацию.

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#нападение #священник #измена #лион

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