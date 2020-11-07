Коротченко назвал свою блокировку в Twitter актом политической цензуры

Блокировку своего аккаунта в социальной сети Twitter военный эксперт Игорь Коротченко считает актом политической цензуры со стороны руководства компании.

Блокировку своего аккаунта в социальной сети Twitter военный эксперт Игорь Коротченко считает актом политической цензуры со стороны руководства компании.

Аккаунт главного редактора журнала "Национальная оборона" в соцсети Twitter недавно оказался без объяснений заблокированным. Коротченко считает, что причиной могла быть политическая цензура, поскольку незадолго до этого он выступил с критикой выборов в США.

"Да, сейчас аккаунт заблокирован Twitter без объяснения причин. Будем разбираться с этим. Я полагаю, что это политическая цензура", — заявил военный эксперт в беседе с изданием "Слово и Дело".

В качестве решения проблемы с неоднозначными блокировками россиян на зарубежных интернет-платформах Коротченко предлагает поддерживать российское законодательство и Роскомнадзор. Помимо этого, эксперт считает, что России нужно реализовать соответствующие меры в отношении американских соцсетей, поскольку на кону стоит вопрос информационной безопасности страны.