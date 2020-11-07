Кабмин расширит круг военнослужащих с правом на получение жилья вне очереди

Проект федерального закона о расширении круга военных-контрактников, которые имеют право на получение жилья вне очереди, одобрен Правительством РФ.

Проект федерального закона о расширении круга военных-контрактников, которые имеют право на получение жилья вне очереди, одобрен Правительством РФ.

В льготный перечень будут включены Герои России и военные, которые отслужили по контракту более десяти лет, но были уволены в связи с состоянием здоровья, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, он отметил важное нововведение: теперь действует запрет на исключение военнослужащего из очереди на получение жилья либо прекращение выплаты ему компенсации за аренду недвижимости, если россиянин приобрел недвижимость не по месту прохождения службы.

Также, военный и его семья не могут быть выселены из служебного жилья, если для них данное место жительства единственное, обозначил Мишустин. Данный законопроект даст социальные гарантии военнослужащим, сообщил он.