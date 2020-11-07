Муфтий объяснил, почему мусульмане Франции хотят жить по законам шариата

Правила шариата не противоречат государственным законам, объяснил первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Больше половины молодых мусульман Франции до 25 лет ставят законы шариата выше государственных. Таковы результаты опроса французского института общественного мнения (Ifop). Социологи выяснили, что 57% молодых мусульман предпочли бы жить по религиозным законам. Цифра выросла на 10% по сравнению с 2016 годом. Среди католиков приоритеты расставили всего лишь 15%.

Впрочем, первый зампред Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов счел опрос провокационным. Согласно шариату, мусульманин, находящий на территории, где представители его религии в меньшинстве, должен подчиняться ее законам, объяснил муфтий корреспонденту «Политики Сегодня».

«Когда Мухаммед был переселен из Мекки в Медину, он по прибытии заключил договор с представителями различных культур, которые там проживали: иудеями, христианами, язычниками. Они подписали специальное соглашение, Мединскую конституцию. Ислам учит тому, что на территории, куда ты приехал, ты доложен вести себя так, как предписывают законы этой страны», — сказал Аббясов.

Ситуация в Европе напряжена, в том числе, из-за провокаций, считает муфтий. Европейские мусульмане, с которыми общался собеседник издания, живут по установленными этими государствами законами. Однако представители ислама осуждают власти Франции, которые, говоря о свободе слова, забыли слова известного французского философа.

«Вольтер сказал, что любая свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Мусульмане не согласны с тем, что свободу слова можно ставить выше чувств верующих», — говорит муфтий.

Мусульмане могут жить по шариату как в исламском мире, так и в странах, где их меньшинство. Специальные правила и положения не противоречат государственным законам, подчеркивает муфтий.

«Вот мы — мусульмане России. Мы живем в нашей многонациональной стране 1000 лет. Шариат есть шариат. А есть российская Конституция, есть законодательство, которому мы подчиняется. В шариате так и прописано. собственно. Проживая в том или ином государстве, ты должен подчиниться законам. А если ты с чем-то не согласен, ты можешь переехать в другую страну. Здесь нужно понять, что вопрос был некорректно задан. Особенно сейчас, когда во Франции неспокойно», — считает муфтий.

Комментируя волну терактов в Европе, собеседник заметил, что Коран призывает на любое зло отвечать исключительно добром. С этой точки зрения мусульманский мир должен осудить произошедшие атаки. Никакие карикатуры не могут оправдать убийство человека, подчеркнул Аббясов. Насилие противоречит духу ислама и считается тяжким грехом.

«Властям Франции в качестве примера хочу привести встречу президента РФ Владимира Путина с главами религиозных объединений 4 ноября. Было приятно услышать от него цитаты из священных писаний, которые говорят о братстве, уважение и любви друг к другу. Еще раз мы продемонстрировали единство в нашем многонациональном обществе», — резюмировал собеседник.

Согласно опросу Ifop, у мусульман и католиков разделились и взгляды на возможность показывать карикатуры на религиозных деятелей в школах. Среди мусульман подобное допустила только треть, у христиан же 80%. Всего во Франции сейчас насчитывается 5,7 миллиона приверженцев ислама (около 9% в от всего населения).

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных атак на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан с ножом. Погибли три человека, у двух жертв было перерезано горло.

Нападавшего ранили при задержании и госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после того, как в пригороде Парижа молодой экстремист Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати. Поводом для расправы послужило то, что педагог, рассказывая о свободе слова, продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда из скандального сатирического издания Charlie Hebdo.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». Лидер страны также заявил о «кризисе ислама».