Кость Бондаренко объяснил, почему выборы в США не принесут счастья Украине

Украину, которая в отношениях с США избрала для себя роль подчиненного, ждет незавидная участь вне зависимости от того, кто будет объявлен победителем американских президентских выборов.

Украину, которая в отношениях с США избрала для себя роль подчиненного, ждет незавидная участь вне зависимости от того, кто будет объявлен победителем американских президентских выборов.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал глава Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

По его мнению, если новым президентом США станет Джо Байден, Украину превратят в полигон для наступательных операций демократов. А если главой Белого дома останется Дональд Трамп, Украина станет разменной картой в больших политических играх Вашингтона.

Напомним, итоги прошедших в США 3 ноября выборов президента не подведены до сих пор. В некоторых штатах подсчет голосов все еще продолжается, при этом оба кандидата – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – успели заявить о своей победе и обвинить соперника в попытках изменить результаты подсчета голосов.

Главное, что произошло в Соединенных Штатах на уходящей неделе, по мнению украинского политолога, это девальвация самого понятия «избирательное право». Также можно сказать, что американские выборы утратили звание «эталона честных выборов», которым они обладали до сих пор.

«Относительно нынешних выборов можно сказать, что вопрос, кто выиграл, а кто проиграл, на самом деле не имеет никакого отношения к избирательному процессу, к прозрачности самих выборов, — отметил Бондаренко. — Избиратели превращаются исключительно в декорации. Мы видели очевидные и неприкрытые фальсификации в ходе этих выборов».

В мире все большее место занимает эпоха пост правды, добавляет украинский политолог, то есть для формирования общественного мнения заинтересованные лица обращаются к личным убеждениям и эмоциям граждан. И в США постправда превратилась в один из элементов избирательного процесса, заключил Бондаренко.