"Плачет психбольница": японцы о кандидатуре Байдена на пост президента США

Жители Японии жестко прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг выборов президента США. Пользователи написали об этом в Сети.

Жители Японии жестко прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг выборов президента США. Пользователи написали об этом в Сети.

Выборы в США прошли 3 ноября. Действующий глава государства Дональд Трамп конкурирует с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Одной из главных мыслей японских читателей стало то, что в Америке закончилась демократия. Некоторые комментаторы пришли к выводу, что ни один из победителей в президентской гонке не будет легитимным. Другие раскритиковали Байдена.

"Да по нему уже давно плачет психбольница!" — пишет читатель.

Демократа назвали "выжившим из ума стариком" и выразили возмущение выборами в США. В Японии поддержали Трампа и осудили пропаганду в поддержку Байдена.