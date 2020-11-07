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17:50   7 Ноября 2020
Политика

"Плачет психбольница": японцы о кандидатуре Байдена на пост президента США

"Плачет психбольница": японцы о кандидатуре Байдена на пост президента США

Жители Японии жестко прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг выборов президента США. Пользователи написали об этом в Сети.

Выборы в США прошли 3 ноября. Действующий глава государства Дональд Трамп конкурирует с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Одной из главных мыслей японских читателей стало то, что в Америке закончилась демократия. Некоторые комментаторы пришли к выводу, что ни один из победителей в президентской гонке не будет легитимным. Другие раскритиковали Байдена.

"Да по нему уже давно плачет психбольница!" — пишет читатель.

Демократа назвали "выжившим из ума стариком" и выразили возмущение выборами в США. В Японии поддержали Трампа и осудили пропаганду в поддержку Байдена.

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#сша #выборы #байден #японцы

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