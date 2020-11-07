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17:34   7 Ноября 2020
Политика

Белорусские депутаты рассмотрят вопрос отмены смертной казни в 2021 году

Белорусские депутаты рассмотрят вопрос отмены смертной казни в 2021 году

Предложение отменить смертную казнь в Белоруссии содержится в пакете поправок в Уголовный кодекс. Его разрабатывал Верховный суд.

Наказание в виде расстрела может исчезнуть из Уголовного кодекса Белоруссии. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Горячко-старший. Соответствующую поправку рассмотрит федеральный парламент вместе с перечнем других изменений, которые предлагают внести в УК Верховный суд совместно с правоохранительными органами, а также республиканской коллегией адвокатов.

"Предлагается исключить из Уголовного кодекса такой вид наказания как смертная казнь, заменив его другим видом наказания — пожизненное лишение свободы", — рассказал адвокат.

Рассмотрение пакета поправок запланировано на 2021 год. Белоруссия — единственная страна в Европе, где назначается смертная казнь и приводятся в исполнение расстрельные приговоры.

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#минск #белоруссия #смертная казнь

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