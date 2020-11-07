Словакия объявила о закрытии пунктов пропуска на границе с Украиной

Ряд пунктов пропуска на границе Словакии и Украины будет закрыт в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ряд пунктов пропуска на границе Словакии и Украины будет закрыт в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

С 9 ноября 2020 года будет временно закрыт пункт пропуска "Велке Слеменце", с украинской стороны "Малые Селменцы". Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны "Малый Березный". В пункте пропуска "Вышне Немецкое", с украинской стороны "Ужгород", пропуск лиц, которые временно или постоянно проживают на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 по киевскому времени.

Уточняется, что всем въезжающим в Словакию необходимо сдать тест на антитела и соблюдать режим самоизоляции. Ограничения не касаются лиц, следующих по территории Словакии транзитом. Пропуск грузового автотранспорта будет выполняться без ограничений.