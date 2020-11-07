Боевики ХТШ устроили террор в тюрьмах оккупированного Идлиба

Террористы в Идлибе развернули репрессии против граждан в тюрьмах Идлиба. Об этом для ФАН пишет эксперт и автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Террористы в Идлибе развернули репрессии против граждан в тюрьмах Идлиба. Об этом для ФАН пишет эксперт и автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Под удар "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, организация запрещена в России) попадают не только мирные граждане, но даже участники из других группировок. В тюрьмах, подконтрольных боевикам, находятся и солдаты САА. Наиболее крупной является центральная тюрьма Идлиба, которая с 2017 года под контролем террористов.

Однако это заведение не является единственным. В районе горного хребта Джебель аз-Завия располагается место под названием Аль-Окаб. Она частично располагается в пещере и на птицефабриках. Здесь находятся сотни человек в тяжелейших условиях, практически без воздуха из-за слабой вентиляции.

"Кроме того, заключенных в Аль-Окабе подвергают разнообразным пыткам", — заметил автор.

Заключенных избивают и пытают, в том числе с помощью электрического тока. Самым страшным среди обитателей тюрьмы считался "железный гроб". Он представляет собой железный ящик, в котором пластины приходят в движение после поворота колеса, а тело человека при этом сдавливается. Многие узники тюрем ХТШ расстались с жизнью от пыток и казней. Аресту подвергаются даже женщины и дети, что отражено в международных отчетах.