Путин созвонился с Макроном и обсудил борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном по телефону. Об этом сообщил Кремль.

Президент России Владимир Путин переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном по телефону. Об этом сообщил Кремль.

В Кремле подтвердили, что главы России и Франции созвонились 7 ноября. Беседа Путина и Макрона затронула проблему терроризма. Российский лидер подчеркнул решимость бороться с любым проявлением терроризма. Президенты также переговорили о ситуации в Нагорно-Карабахской Республике.