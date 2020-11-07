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17:13   7 Ноября 2020
Политика

Путин созвонился с Макроном и обсудил борьбу с терроризмом

Путин созвонился с Макроном и обсудил борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном по телефону. Об этом сообщил Кремль.

В Кремле подтвердили, что главы России и Франции созвонились 7 ноября. Беседа Путина и Макрона затронула проблему терроризма. Российский лидер подчеркнул решимость бороться с любым проявлением терроризма. Президенты также переговорили о ситуации в Нагорно-Карабахской Республике.

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#путин #терроризм #макрон

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