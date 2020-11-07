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17:12   7 Ноября 2020
Политика

Турецкая газета сообщила о возможном визите Эрдогана в Ливию

Турецкая газета сообщила о возможном визите Эрдогана в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего визита в Ливию, сообщила газета Hurriye.

Ливийские политические переговоры состоятся в Тунисе 9 ноября. Президент Турции не исключил, что может посетить североафриканское государство после этого мероприятия. В тексте заявления Эрдогана подчеркивается, что Анкара поддерживает территориальную целостность североафриканской страны. Однако действительность указывает на обратное, пишет Федеральное агентство новостей.

Турецкая сторона открыто выступает за так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое перестало быть легитимным два года назад.

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#турция #эрдоган #переговоры #ливия

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