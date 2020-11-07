Трамп снова объявил о нарушениях в Пенсильвании на выборах президента США

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил об очередных нарушениях на выборах в штате Пенсильвания. Об этом он написал в своем Twitter.

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил об очередных нарушениях на выборах в штате Пенсильвания. Об этом он написал в своем Twitter.

В Пенсильвании, а также в ряде других штатов зафиксировали нарушения при проведении выборов президента США. По словам Трампа, после закрытия избирательных участков незаконно приняли несколько тысяч голосов. Это произошло во вторник и с легкостью меняет результаты в тех штатах, где разница между кандидатами незначительная, пишет в своем посте американский лидер.