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16:53   7 Ноября 2020
Политика

Трамп снова объявил о нарушениях в Пенсильвании на выборах президента США

Трамп снова объявил о нарушениях в Пенсильвании на выборах президента США

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил об очередных нарушениях на выборах в штате Пенсильвания. Об этом он написал в своем Twitter.

В Пенсильвании, а также в ряде других штатов зафиксировали нарушения при проведении выборов президента США. По словам Трампа, после закрытия избирательных участков незаконно приняли несколько тысяч голосов. Это произошло во вторник и с легкостью меняет результаты в тех штатах, где разница между кандидатами незначительная, пишет в своем посте американский лидер.

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