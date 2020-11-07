16:44 7 Ноября 2020Общество
Заражение норок коронавирусом выявили в пяти странах мира
Норки, больные коронавирусом, обнаружены в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
Норки, больные коронавирусом, обнаружены в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что коронавирус в основном передается при близком контакте между людьми, но иногда распространяется на животных.
"Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", — говорится в бюллетене.
Сообщается, что вирус может передаваться как между представителями вида, так и от норки к человеку. При этом вирус получает генетические модификации.