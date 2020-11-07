Памятник Жванецкому установят в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с предложением по возведению в городе монумента, посвященного писателю-сатирику Михаилу Жванецкому.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с предложением по возведению в городе монумента, посвященного писателю-сатирику Михаилу Жванецкому.

Сообщается, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на создание памятника. Сам Труханов выразил уверенность, что в городе появится монумент памяти Михаила Жванецкого.

"И это будет абсолютно правильно. По-одесски", — сказал он.

Памятник планируется установить на бульваре Жванецкого.

Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. В прошлом месяце он принял решение об окончании своей творческой деятельности по состоянию здоровья. Сообщается, что артиста похоронят в Москве, однако церемония прощания не планируется. Директор юмориста Олег Сташкевич объяснил такое решение эпидемиологической обстановкой в стране.