Шотландцам законодательно запретили шлепать детей

Власти Шотландии законодательно запретили родителям шлепать детей в целях воспитания. Нововведение касается физического наказания ребенка до 16 лет.

Власти Шотландии законодательно запретили родителям шлепать детей в целях воспитания. Нововведение касается физического наказания ребенка до 16 лет.

Закон одобрили в парламенте страны в прошлом году. Запрет начал действовать с 7 ноября. Ранее родители и опекуны в Шотландии могли использовать такой способ для наказания. Первыми в мире запрет на шлепки ввели власти Швеции в 1979 году. Последовавшая этому примеру Шотландия заняла 57 место.

Аналогичный закон предлагают ввести в Уэльсе с января следующего года, передает информационный портал Express and Star. В Великобритании и Северной Ирландии сейчас закон принимать не планируется.