Финансовые ресурсы террористической группировки "Тахрир аш-Шам" (ХТШ) существенно сократились, вследствие чего банда начала заниматься переброской беженцев из Идлиба.

Финансовые ресурсы террористической группировки "Тахрир аш-Шам" (ХТШ) существенно сократились, вследствие чего банда начала заниматься переброской беженцев из Идлиба.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб, которая по-прежнему находится под контролем запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", остается крайне напряженной и нестабильной, сообщает ФАН.

Арабский портал Diyaruna опубликовал информацию, согласно которой боевики ХТШ получают 250 000 долларов ежемесячно за нелегальный трансфер жителей Идлиба через турецкую границу.

Боевики перебрасывают всех желающих на окраину провинции, где собирают с них деньги. На турецкой границе существует инфраструктура, где группа беженцев выжидает подходящего момента для пересечения границы. Сообщается, что плата за гарантированную перевозку колеблется от 400 до 1500 долларов. В эту сумму не входят затраты на проживание у границы.