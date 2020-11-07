РФ удовлетворила запрос Италии об экстрадиции обвиняемого в хищении

Российская сторона выдала Италии мужчину, который обвиняется в хищении и покушении на убийство на территории республики, пишет ТАСС.

Российская сторона выдала Италии мужчину, который обвиняется в хищении и покушении на убийство на территории республики, пишет ТАСС.

Представители Генпрокуратуры сообщили журналистам об экстрадиции Иона Райлеана из РФ после соответствующего запроса от итальянской стороны. По их словам, российские правоохранители уже отправили мужчину в республику для привлечения его к уголовной ответственности.

На территории Италии против Райлеана возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в нападении на жителя города Канеграте, которое произошло в 2016 году. Райлеан и его сообщники жестоко избили итальянца и похитили у него 7 тысяч евро.