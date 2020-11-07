Голландский журналист усомнился в словах прокурора по делу MH17

Голландский журналист Эрик ван де Бик выразил сомнения касательно противоречащих друг другу заявлений прокурора Тийса Бергера по делу MH17, передает "ПолитРоссия".

Голландский журналист Эрик ван де Бик выразил сомнения касательно противоречащих друг другу заявлений прокурора Тийса Бергера по делу MH17, передает "ПолитРоссия".

Как заявлял Бергер, изначально специалисты надеялись обнаружить в образцах почвы важные улики, однако потом эти материалы были признаны бесполезными.

"Что заставило экспертов поменять мнение?" — задался вопросом журналист.

Украина отправила в Нидерланды пробы почвы, которые взяты на территории военной базы, откуда была запущена ракета "Бук". Голландские эксперты не нашли там остатков горения и решили, что исследовать предполагаемые улики по делу MH17 не имеет смысла.

Позже адвокаты раскритиковали отказ следствия анализировать образцы почвы. Также было выявлено, что Нидерланды получили от Киева образцы, собранные украинскими спецслужбами без присутствия сотрудников JIT (Объединенная следственная группа).

Эрик ван де Бик обратил внимание и на другой факт, свидетельствующий не в пользу прокурора. Бергер сказал неправду, когда он заявил, что образцы почвы с предполагаемого места запуска ракеты не были изучены, заключил журналист.