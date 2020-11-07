Эксперт объяснил слова Лукашенко о «новой ядерной державе»

Запуск БелАЭС является важным фундаментом для развития белорусской экономики и промышленности, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В Белоруссии официально запустили единственную в стране атомную электростанцию — БелАЭС. Президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии открытия первого энергоблока станции объявил республику «ядерной державой». По его словам, событие можно считать историческим для жизни страны.

В объединенную энергосистему страны энергоблок включили еще 3 ноября. Его ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Запуск второго энергоблока ожидается в 2022 году. Реактор первого пока работает на 40% мощности (400 мегаватт) от проектной. Сообщается, что запуск БелАЭС позволит замещать около 4,5 миллиардов кубометров природного газа в год.

При этом на днях, во время открытия третьей ветки метро в Минске Лукашенко заявил, что республике необходима и вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. По его мнению, строительство станций является «счастьем и подарком».

«Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам», — сказал Лукашенко.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что подобными заявлениями белорусский лидер хотел ответить на выпады критиков. Внутри страны запуск БелАЭС встретили неоднозначно. А из-за политической обстановки внутри республики Лукашенко подвергается мощному давлению со всех сторон, отмечает эксперт.

«Часть белорусского общества, с рациональный позиции, критикует АЭС. Говорят, что она избыточная для страны, а проект сам по себе очень дорогой. А сейчас обстановка в Белоруссии, мягко скажем, специфичная. Лукашенко старается на любой выпад в свою сторону отвечать. Не самым лучшим образом. Он говорит, что АЭС нужна, потому что "мы избавимся от зависимости". А уж со второй — так вообще станем независимыми-независимыми», — объясняет Фролов.

Электроэнергия — специфический товар, который потребляется сразу после производства. Ее нельзя накопить впрок или эффективно хранить, объясняет Фролов. При этом потребление энергии существенно колеблется в течение суток, образуя пики спроса. А АЭС не приспособлены для того, чтобы резко менять объемы производимого электричества. Маневрирование мощностями атомной электростанции технически сложно и опасно, сказал эксперт, напомнив о печальном опыте Чернобыльской станции.

«Маневрируют только газовые электростанции. Только газ может нарастить и снизить воспроизводство. Лукашенко, говоря о таким интересном методе решения энергической зависимости, мягко скажем, лукавит. Нельзя решить фундаментальные проблемы атомной энергетики по щелчку», — уверен Фролов.

По мнению эксперта, Лукашенко не следовало показывать «независимость» от России, а также вступать в конфронтацию с Газпромом и другими нефтяными поставщиками. Тем более, из электроэнергии пока не научились делать все то, что сейчас производят из нефти: бензин, дизель, битум. Президенту стоило бы напомнить критикам, что подобные объекты строятся на десятилетия, подчеркивает Фролов. БелАЭС служит источником энергии «на вырост», говорит собеседник издания.

«Срок эксплуатации энергоблока — 60 лет. С возможностью продления на 20 лет. В момент заключения сделки озвучивались благоприятные прогнозы о потреблении электроэнергии. В настоящее время не должно было быть профицита. Но случился кризис 2014-2016 годов, кризис конца 2018 года. Да и сейчас у нас интересное время. Бессмысленно говорить, что нынешняя станция оказалась избыточна. А какие будут цены на строительство АЭС? Может, они будут дороже, и строительство станет выигрышным»,— рассуждает Фролов.

Запуск БелАЭС является важным фундаментом для развития белорусской экономики и промышленности, подчеркивает эксперт.

«Сказать критикам нужно было именно так. Без чуши про "независимость от России и ее газа". Да, в данный конкретный момент АЭС не является необходимой. Но в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе она нужна. Она принесет огромную пользу Белоруссии, даже без учета реализации энергии на внешние рынки. Нужно заниматься развитием производства и промышленности. А атомная энергетика — отрасль для крупных промышленных потребителей, который стабильно ее потребляют, без перепадов», — резюмировал Фролов.

Белорусская АЭС — первая атомная электростанция в республике, типа АЭС-2006. Она расположена у северо-западной границы Белоруссии в агрогородке Ворняны в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 километров от Вильнюса — столицы Литвы. Физический запуск первого блока АЭС состоялся в августе 2020 года.

Отметим, что АЭС построена на российский кредит в размере 10 миллиардов долларов. Летом Москва согласилась снизить ставку по кредиту и продлить его еще на два года.