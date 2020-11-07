СБУ возбудила уголовное дело на Шария из-за ролика на YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело на журналиста и блогера Анатолия Шария из-за видеоролика с картой страны, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело на журналиста и блогера Анатолия Шария из-за видеоролика с картой страны, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Анатолий Шарий выложил видео на платформе YouTube, где на карте Украины не было Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Гончаренко обратился в СБУ с требованием оценить действия Шария. В ответном документе сообщили, что из-за видеоролика ведут досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Об этом Гончаренко написал в своих соцсетях.

Наказание, которое предусматривается в соответствии со статьей, предполагает лишение свободы на 10-15 лет.