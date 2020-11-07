Московские ночные клубы не будут закрывать из-за пандемии

Ночные заведения в Москве пока не планируют закрывать, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ночные заведения в Москве пока не планируют закрывать, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Руководитель ведомства не подтвердил информацию о закрытии ночных заведений столицы. Система, которая регистрирует посетителей, позволяет узнавать о возможном заражении коронавирусом. Такой комментарий дал Немерюк на фоне пандемии.

В Москве ввели новые правила посещения ночных заведений в конце октября. Теперь вход в места, работающие с 00:00 до 06:00, возможен только после сканирования QR-кодом.