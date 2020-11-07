Трамп заявил, что продолжает борьбу за пост президента США

Республиканец Дональд Трамп заявил помощникам, что продолжает борьбу за пост президента США.

Республиканец Дональд Трамп заявил помощникам, что продолжает борьбу за пост президента США.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на источники, никто из окружения не решается сказать, что он может проиграть выборы, поэтому все ждут, что это сделают его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер. Признание поражения фактически не имеет никакой юридической силы, но дает оппонентам понять, что кандидат не будет оспаривать итоги выборов.

Публично Трамп заявлял, что выигрывает выборы, а также рассказал о том, что в ряде штатов есть фальсификации, но данные об этом пока не подтвердились. Республиканцам удалось через Верховный суд США добиться изоляции части бюллетеней в штате Пенсильвания, так как они пришли по почте позднее окончания выборов.