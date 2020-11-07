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13:41   7 Ноября 2020
Политика

Лукашенко назвал "позорищем" выборы в США

Лукашенко назвал "позорищем" выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "позорищем" прошедшие президентские выборы в США.

Это позорище и издевательство над демократией, сказал белорусский лидер. Также Лукашенко отметил, что страны Запада не станут требовать от Соединенных Штатов проведения новых выборов.

"Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", — заявил президент Белоруссии.

Президентские выборы в США прошли во вторник, однако результаты голосования полностью еще не подсчитаны. Предвыборный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа намерен требовать пересчета голосов.

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#сша #белоруссия #лукашенко

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