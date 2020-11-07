Судьбу Сената США решит второй тур парламентских выборов

Выборы сенаторов в Джорджии не состоялись, так как кандидаты не смогли набрать необходимые 50% голосов. Второй тур состоится в январе 2021 года и решит состав Сената США.

Выборы сенаторов в Джорджии не состоялись, так как кандидаты не смогли набрать необходимые 50% голосов. Второй тур состоится в январе 2021 года и решит состав Сената США.

В штате Джорджия будет второй тур парламентских выборов. Здесь кандидаты в сенаторы не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов, сообщает газета New York Times. Во втором туре встретятся действующий сенатор-республиканец Дэвид Пердью и демократ Джон Оссофф, а также еще одна пара — демократ Рафаэль Уорнок и республиканка Келли Лоффлер.

Пердью был близок к победе, ему не хватило менее половины процентного пункта, он набрал 49,8% голосов. Оссофф получил 47,9% после подсчета 98% голосов избирателей. Уорнок и Лоффлер не набрали даже 40%.

От итогов этих выборов сейчас зависит, за какой из фракций будет право решающего голоса. Сейчас демократы и республиканцы имеют равное количество голосов. Второй тур выборов состоится 5 января 2021 года.