Глава управления ЛНА Халид Махджуб опроверг вброс о выводе ВС из Сирта

Солдаты ЛНА не покидают своих позиций в ливийском Сирте. Об этом пишет ФАН, ссылаясь на канал Libya 24 TV и заявление генерал-майора ЛНА Халида Махджуба.

Солдаты ЛНА не покидают своих позиций в ливийском Сирте. Об этом пишет ФАН, ссылаясь на канал Libya 24 TV и заявление генерал-майора ЛНА Халида Махджуба.

Таким образом глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Махджуб опроверг возникшие слухи о якобы выводе солдат с их расположений в прибрежном городе Сирт. ЛНА покинет свои позиции в Сирте только лишь при полном выводе всех иностранных наемников из Ливии, заметил Махджуб.

Генерал-майор ранее заявил, что Сирт стал политическим центром североафриканской страны. Махджуб выступил с предложением, в котором допустил перенос столицы Ливии из Триполи в Сирт. В этом мнении он солидарен с главой МИД Восточного правительства Ливии Абделем Хади аль-Хувейджем.