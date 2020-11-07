СК Белоруссии возбудил дело против бастующих сотрудников БМЗ

Четыре сотрудника Белорусского металлургического завода (БМЗ) стали фигурантами уголовного дела за организацию и участие в беспорядках.

Четыре сотрудника Белорусского металлургического завода (БМЗ) стали фигурантами уголовного дела за организацию и участие в беспорядках.

Уголовное дело по ч. 1 статьи 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" возбуждено Следственным управлением УСК по Гомельской области 2 ноября 2020 года.

По версии следствия, 17 августа группа агрессивно настроенных сотрудников предприятия остановила движение технологического транспорта, поставлявшего сырье в сталеплавильные цеха. Это привело к нарушению работы завода и причинило ущерб.

Информация об этом поступила в УСК по Гомельской области, после чего следователи начали выяснять все обстоятельства ЧП. В ходе проверки правоохранители опросили более ста граждан, просмотрели записи с камер видеонаблюдения предприятия и кадры, опубликованные участниками беспорядков в Сети.