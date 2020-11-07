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12:59   7 Ноября 2020
Происшествия

СК Белоруссии возбудил дело против бастующих сотрудников БМЗ

СК Белоруссии возбудил дело против бастующих сотрудников БМЗ

Четыре сотрудника Белорусского металлургического завода (БМЗ) стали фигурантами уголовного дела за организацию и участие в беспорядках.

Уголовное дело по ч. 1 статьи 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" возбуждено Следственным управлением УСК по Гомельской области 2 ноября 2020 года.

По версии следствия, 17 августа группа агрессивно настроенных сотрудников предприятия остановила движение технологического транспорта, поставлявшего сырье в сталеплавильные цеха. Это привело к нарушению работы завода и причинило ущерб.

Информация об этом поступила в УСК по Гомельской области, после чего следователи начали выяснять все обстоятельства ЧП. В ходе проверки правоохранители опросили более ста граждан, просмотрели записи с камер видеонаблюдения предприятия и кадры, опубликованные участниками беспорядков в Сети.

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