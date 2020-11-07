Политолог Рар назвал виновных в ухудшении отношений между США и Европой

Немецкий политолог Александр Рар назвал виновных в ухудшении американо-европейских отношений, передает "Украина.ру".

Немецкий политолог Александр Рар назвал виновных в ухудшении американо-европейских отношений, передает "Украина.ру".

Президент США Дональд Трамп был вынужден действовать во время своего правления, учитывая новую стратегию правящих американских элит, которые рассматривают Евросоюз в качестве конкурентов Вашингтона, отметил Рар.

"Трамп фактически разрушил международные структуры, которые за один день не выстроить", — сказал политолог.

Однако в ухудшении американо-европейских отношений виноват не только он, добавил Рар. В случае победы кандидата от демократов Джо Байдена неизвестно, позволят ли ему республиканцы восстановить связи с Европой, пояснил эксперт. Об этом речи не идет, измениться может лишь тональность в переговорах между руководством США и ЕС, заключил он.