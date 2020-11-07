ОМОН задержал участников акции "Марш медиков" в Минске

Сотрудники минского ОМОН задержали несколько десятков человек, которые участвовали в акции "Марш медиков".

Сотрудники минского ОМОН задержали несколько десятков человек, которые участвовали в акции "Марш медиков".

Люди собрались на марш в рамках несанкционированной акции рядом с первой клинической больницей Минска, недалеко от проспекта Независимости. Задержание началось после того, как участников стало около 50 человек.