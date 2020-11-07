12:38 7 Ноября 2020Политика
Лукашенко: с запуском АЭС Белоруссия станет ядерной державой
Белоруссия становится ядерной державой с запуском атомной электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белоруссия становится ядерной державой с запуском атомной электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Об этом он рассказал в ходе посещения церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС, пишет ТАСС.
"Исторический момент - страна становится ядерной державой", — заявил белорусский лидер.
Уточняется, что строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по проекту Российской Федерации за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд долларов.