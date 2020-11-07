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12:38   7 Ноября 2020
Политика

Лукашенко: с запуском АЭС Белоруссия станет ядерной державой

Лукашенко: с запуском АЭС Белоруссия станет ядерной державой

Белоруссия становится ядерной державой с запуском атомной электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Об этом он рассказал в ходе посещения церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС, пишет ТАСС.

"Исторический момент - страна становится ядерной державой", — заявил белорусский лидер.

Уточняется, что строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по проекту Российской Федерации за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд долларов.

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#аэс #белоруссия #лукашенко

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