Лукашенко: с запуском АЭС Белоруссия станет ядерной державой

Белоруссия становится ядерной державой с запуском атомной электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белоруссия становится ядерной державой с запуском атомной электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Об этом он рассказал в ходе посещения церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС, пишет ТАСС.

"Исторический момент - страна становится ядерной державой", — заявил белорусский лидер.

Уточняется, что строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по проекту Российской Федерации за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд долларов.