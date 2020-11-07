Лукашенко раскритиковал желание сделать Белоруссию "придатком"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал желание сделать страну чьим-либо "придатком". Об этом он заявил в ходе церемонии открытия третьей линии метро в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал желание сделать страну чьим-либо "придатком". Об этом он заявил в ходе церемонии открытия третьей линии метро в Минске.

По словам Лукашенко, граждане страны должны самостоятельно анализировать происходящие в стране события, а затем формировать свое мнение, думая своей головой.

"Везде хорошо, где нас нет. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и "под землей", то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком", — заявил президент Белоруссии.

Политик также добавил, что родятся дети, которые "нигде никому не нужны, кроме своего куска земли", поэтому жителям республики стоит об этом подумать.