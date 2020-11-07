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12:06   7 Ноября 2020
Политика

Всемирный банк выделит Киеву 100 млн долларов на Донбасс

Всемирный банк выделит Киеву 100 млн долларов на Донбасс

Киев получит от Всемирного банка 100 млн долларов на развитие экономики в Донбассе, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом украинский лидер сообщил в социальной сети Twitter. По его словам, средства пойдут на восстановление экономики и сферы предпринимательства в регионе, пишут РИА Новости.

"Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов", — сообщил Зеленский.

Кроме того, глава страны поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора банка по делам государств Восточной Европы Арупа Банерджи за оказание поддержки территориальной целостности Украины.

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#донбасс #украина #зеленский

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