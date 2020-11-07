Всемирный банк выделит Киеву 100 млн долларов на Донбасс

Киев получит от Всемирного банка 100 млн долларов на развитие экономики в Донбассе, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Киев получит от Всемирного банка 100 млн долларов на развитие экономики в Донбассе, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом украинский лидер сообщил в социальной сети Twitter. По его словам, средства пойдут на восстановление экономики и сферы предпринимательства в регионе, пишут РИА Новости.

"Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов", — сообщил Зеленский.

Кроме того, глава страны поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора банка по делам государств Восточной Европы Арупа Банерджи за оказание поддержки территориальной целостности Украины.