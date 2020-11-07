11:51 7 Ноября 2020Политика
Первая леди САР обсудила новые производственные проекты с жителями Латакии
Супруга главы Сирии Башара Асада Асма нанесла визит в населенный пункт Ад-Дали и деревни Бтаммуш и Маарин в провинции Латакия.
Супруга главы Сирии Башара Асада Асма нанесла визит в населенный пункт Ад-Дали и деревни Бтаммуш и Маарин в провинции Латакия.
Первая леди Сирии обсудила с местными жителями все необходимое для обеспечения развития сельскохозяйственного производства в регионе. Кроме того, во время визита она также провела встречи с представителями сельских исполнительных комитетов и жителями, предложившими новые производственные проекты, пишет ФАН.
Помимо этого, они обсуждали оптимальные методы государственной поддержки малых и средних предприятий.