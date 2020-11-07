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11:51   7 Ноября 2020
Политика

Первая леди САР обсудила новые производственные проекты с жителями Латакии

Первая леди САР обсудила новые производственные проекты с жителями Латакии

Супруга главы Сирии Башара Асада Асма нанесла визит в населенный пункт Ад-Дали и деревни Бтаммуш и Маарин в провинции Латакия.

Первая леди Сирии обсудила с местными жителями все необходимое для обеспечения развития сельскохозяйственного производства в регионе. Кроме того, во время визита она также провела встречи с представителями сельских исполнительных комитетов и жителями, предложившими новые производственные проекты, пишет ФАН.

Помимо этого, они обсуждали оптимальные методы государственной поддержки малых и средних предприятий.

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#сирия #асад #латакия

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