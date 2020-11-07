Более 95% украинских школ перешли на родной язык

Свыше 95% украинских школ перешли на родной язык, о процессе украинизации рассказал "языковой омбудсмен" Тарас Кремень.

Свыше 95% украинских школ перешли на родной язык, о процессе украинизации рассказал "языковой омбудсмен" Тарас Кремень.

По словам чиновника, в 96% школ страны преподают исключительно на родном языке с 1 сентября. По данным Министерства образования, обучение на украинском языке в этом учебном году ведется в 13 611 школах Украины, рассказал Кремень. Также около 4% школьников продолжают учиться на русском, венгерском и румынском языках, добавил он.

"Уменьшение учащихся на русском языке вдвое произошло благодаря окончанию переходного периода, предусмотренного законом "о государственном языке" и для учеников 5-11 классов, которые до этих пор обучались на русском", — рассказал чиновник в интервью изданию "Украина.ру".

Самое большое количество учеников, начавших обучение на украинском языке, сейчас в Одесской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях. Есть и те регионы, где дети продолжают учиться на русском — Запорожская, Харьковская и Луганская области.