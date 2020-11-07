Глава управления контрразведки Вены ушел с должности после теракта

Начальник управления контрразведки Вены ушел с занимаемой должности по собственному желанию, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Начальник управления контрразведки Вены ушел с занимаемой должности по собственному желанию, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Журналисты узнали об отстранении от должности главы управления контрразведки от начальника полиции Вены Герхарда Пюрстля. По его словам, начальник ведомства принял соответствующее решение для того, чтобы не мешать ходу расследования теракта, который произошел в столице Австрии 2 ноября текущего года.

Глава управления заявил начальнику полиции, что злоумышленник, устроивший стрельбу в городе, еще в июле 2020 года встречался с лицами, за которыми наблюдала контрразведка ФРГ. В связи с этим он также предположил, что прогнозирование угрозы, исходившей от исламиста, могло быть другим.