НКР опровергла ранение бывшего главы Минобороны Армении в Карабахе

Сообщение о ранении экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

Сообщение о ранении экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

Азербайджанская сторона ранее выпустила заявление, в котором сообщалось о ранении Оганяна в ходе боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Опровержение пресс-секретаря было опубликовано в социальной сети Facebook.

"Оганян жив и здоров и полностью выполняет доверенные ему обязательства", — сообщил Погосян.

СМИ сообщают, что на данный момент бывший глава Минобороны Армении руководит оборонительными операциями в направлении Шуши. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщила о ночных ракетных ударах по Шуши со стороны позиций ВС Азербайджана.