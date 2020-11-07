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11:12   7 Ноября 2020
Армия

НКР опровергла ранение бывшего главы Минобороны Армении в Карабахе

НКР опровергла ранение бывшего главы Минобороны Армении в Карабахе

Сообщение о ранении экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

Азербайджанская сторона ранее выпустила заявление, в котором сообщалось о ранении Оганяна в ходе боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Опровержение пресс-секретаря было опубликовано в социальной сети Facebook.

"Оганян жив и здоров и полностью выполняет доверенные ему обязательства", — сообщил Погосян.

СМИ сообщают, что на данный момент бывший глава Минобороны Армении руководит оборонительными операциями в направлении Шуши. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщила о ночных ракетных ударах по Шуши со стороны позиций ВС Азербайджана.

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#армения #нкр #нагорный карабах

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